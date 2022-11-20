Внучка президента Америки вышла замуж в Белом доме

19 ноября внучка нынешнего президента Америки Джо Байдена, 28-летняя Наоми Байден вышла замуж за своего избранника Питера Нила.

Белым у невесты было не только платье, но и дом за спиной на фотографиях. Так как бракосочетание прошло на лужайке Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. После торжественной церемонии молодожены отобедали в знаменитом здании и затем устроили семейную вечеринку в расположенном рядом особняке для руководителей.

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Американская пресса пишет, что это было историческое событие — первая свадьба в Белом доме почти за десятилетие и первая свадьба внука действующего президента.

Джо Байден, которому, кстати, 20 ноября исполнилось 80 лет, и его супруга Джилл присутствовали на радостном событии.