Филипп Киркоров появился на съемках финала «Ледникового периода» после череды скандалов

Популярный исполнитель Филипп Киркоров вскоре появится в эфире Первого канала. Артиста после череды скандалов пригласили на финал популярного шоу «Ледниковый период».
Вместе с профессиональным тренером Татьяной Тарасовой Филипп Киркоров будет оценивать финальные выступления участников проекта - прославленных фигуристов и звезд российского шоу-бизнеса.
На съемках Филипп Киркоров предстал в розовом облачении. Не исключено, что таким образом он решил передать привет журналистам, которые пишут о скандалах с участием Филиппа Киркорова.
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Вместе с Филиппом Киркоров на Первом канале появится и певица Зиверт. Исполнительницу тоже позвали в жюри. Произошло это вскоре после того, как Зиверт выступила в Тель-Авиве, а ее талантом публично восхитилась Алла Пугачева.
По материалам телеграм-канала Super.