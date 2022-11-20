Филипп Киркоров появился на съемках финала «Ледникового периода» после череды скандалов

Популярный исполнитель Филипп Киркоров вскоре появится в эфире Первого канала. Артиста после череды скандалов пригласили на финал популярного шоу «Ледниковый период».

Вместе с профессиональным тренером Татьяной Тарасовой Филипп Киркоров будет оценивать финальные выступления участников проекта - прославленных фигуристов и звезд российского шоу-бизнеса.

На съемках Филипп Киркоров предстал в розовом облачении. Не исключено, что таким образом он решил передать привет журналистам, которые пишут о скандалах с участием Филиппа Киркорова.

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