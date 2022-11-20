«Здесь красотка, а в эфире страшна до блеска»: представшую во всем черном худышку Сашу Черно уличили в жестком фотошопе

Вернувшуюся на «Дом-2» вместе с сыном Стефаном и мужем Иосифом Оганесяном Сашу Черно поклонники проекта обвинили во вранье.
Пользователи Сети успели заметить, что на фото, которые Саша Черно публикует в микроблоге, и на видео с площадки телестройки, участница реалити-шоу выглядит по-разному.
На снимках она стройная красотка, а на экране - полноватая женщина. Под последним снимком, который Саша Черно разместила в телеграм-канале поклонники разнесли ее за обилие фотошопа.
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Облаченная во все черное, в кадре Саша Черно выглядит абсолютной стройняшкой. Рядом с ней на фото молодой человек.
«Узнали?» - поинтересовалась под фото Саша Черно у подписчиков.
Те, вместо ответа, обрушили на Черно волну хейта, из-за того, что не хотят быть обманутыми.
Саша Черно (на фото справа) в черном наряде. Фото: соцсети
«Здесь красотка, а в эфире страшна до блеска», «Эфир, который она выложила, она там очень полная. А фотки, конечно, все отфотошопленные», «Черно на фото в 3 раза меньше, чем в эфире», - высказались в Сети о Саше Черно.