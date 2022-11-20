«Здесь красотка, а в эфире страшна до блеска»: представшую во всем черном худышку Сашу Черно уличили в жестком фотошопе

Вернувшуюся на «Дом-2» вместе с сыном Стефаном и мужем Иосифом Оганесяном Сашу Черно поклонники проекта обвинили во вранье.

Пользователи Сети успели заметить, что на фото, которые Саша Черно публикует в микроблоге, и на видео с площадки телестройки, участница реалити-шоу выглядит по-разному.

На снимках она стройная красотка, а на экране - полноватая женщина. Под последним снимком, который Саша Черно разместила в телеграм-канале поклонники разнесли ее за обилие фотошопа.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».