Эндрю Гарфилда заподозрили в романе со звездой «Бриджертонов»

Весной 2022 года звезда «Нового Человека-паука» Эндрю Гарфилд расстался с моделью Алиссой Миллер, с которой тайно встречался некоторое время. И вот сердце 39-летнего голливудского красавчика снова занято. Ему приписывают роман с коллегой-актрисой Фиби Дайневор. Девушке 27 лет, она – звезда западных сериалов «Большой куш» и «Бриджертоны».

Пару недавно увидели вместе на лондонском мероприятии GQ Men of the Year Awards 2022. Якобы там они познакомились поближе, и теперь активно идут на сближение.

«Притяжение возникло сразу. Они знают друг друга через различных знакомых в кинобизнесе и имеют много общего, — говорит инсайдер издания The Sun. - Но это, конечно, не разовая встреча. Расставшись (на мероприятии, - Прим. авт.), они с тех пор видятся и ведут себя как нормальная пара».

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Добавим, что в прошлом году Дайневор встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, который, похоже, коллекционирует девушек-звезд в своей личной жизни.