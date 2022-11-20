«Кнопки вон лежат»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла сыновей-близнецов в коляске во время прогулки

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается материнством. Своей радостью она стремится делиться с подписчиками и довольно часто показывает кадры в микроблоге с участием сыновей-близнецов.
На этот раз Юлия Ефременкова засняла малышей в коляске в момент вечерней прогулки во дворе.
Уже по привычке Юлия Ефременкова пожаловалась на погоду. Она все время мерзнет
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«Вышли подышать воздухом. Но на улице холодина. Кнопки вон лежат. Дует сильно, потому что у нас там озеро. Весной и летом классно, а сейчас, конечно, холодно- холодно», - рассказала в кадре Юлия Ефременкова, засняв коляску с сыновьями-близнецами.
На этот раз Юлия Ефременкова вышла гулять без папы малышей Мондезира. Компанию ей составила подруга Саша Гозиас, приехавшая в гости с сыном Мишей. Саша. напомним, будет крестной мамой одного из близнецов Ефременковой.