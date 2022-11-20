«Кнопки вон лежат»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла сыновей-близнецов в коляске во время прогулки

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова наслаждается материнством. Своей радостью она стремится делиться с подписчиками и довольно часто показывает кадры в микроблоге с участием сыновей-близнецов.

На этот раз Юлия Ефременкова засняла малышей в коляске в момент вечерней прогулки во дворе.

Уже по привычке Юлия Ефременкова пожаловалась на погоду. Она все время мерзнет

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