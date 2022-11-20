Друг на друга не похожи вообще: Юлия Салибекова предстала на редком фото сразу с тремя подросшими сыновьями

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова одна растит троих сыновей после развода с мужем Тиграном Свлибековым.

Пока папа Ролана, Эльдара и Баграта пытается начать новую жизнь с помощью проекта, мама делает все, чтобы ее сыновья не чувствовали себя ущемленными из-за развода родителей.

Юлия Салибекова много времени проводит с детьми. Накануне вместе с сыновьями Юлия Салибекова посетила представление в одном из концертных залов Москвы.

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