Друг на друга не похожи вообще: Юлия Салибекова предстала на редком фото сразу с тремя подросшими сыновьями

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова одна растит троих сыновей после развода с мужем Тиграном Свлибековым.
Пока папа Ролана, Эльдара и Баграта пытается начать новую жизнь с помощью проекта, мама делает все, чтобы ее сыновья не чувствовали себя ущемленными из-за развода родителей.
Юлия Салибекова много времени проводит с детьми. Накануне вместе с сыновьями Юлия Салибекова посетила представление в одном из концертных залов Москвы.
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После мероприятия Юлия Салибекова сделала снимок, на котором предстала со всеми тремя сыновьями Роланом, Эльдаром и Багратом, чтобы показать поклонникам, как подросли ее дети.
«Сегодня смотрели шикарную постановку «Алиса в стране Чудес», - поделилась Юлия Салибекова.
Юлия Салибекова с сыновьями. Фото: соцсети
Этим фото Юлия Салибекова удивила поклонников. Они признались, что не могут понять, на кого похожи мальчишки. Все трое - очень разные внешне.
«На кого похожи сыночки? Все разные», «Старший похож на папу, а остальные - копия мама», «На мой взгляд, от папы у Ролана только форма головы, лицом похож на маму до пластики, Эльдар - на папу, а Баграт - на сестру папы», «Ну надо же, все друг на друга не похожи вообще», - обсудили в Сети.