По 4,5 миллиона выдадут Киркорову, Лепсу и Баскову: вскрылись гонорары артистов на вечеринках для своих

В этом году российским артистам пришлось немного умерить аппетиты на новогодние корпоративы. Двойных наценок на предпраздничные дни больше нет. А вот на ночь с 31 декабря по 1 января надбавка останется. Как пишет КП, она варьируется от 25% до 50%.

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По данным издания, за частные вечеринки перед праздником и после больше всего возьмут Филипп Киркорова, Николай Басков и Григорий Лепс. Им выдадут суммы от 3,5 до 4,5 млн. руб.

«Иванушки Интернешнл», Сосо Павлиашвили, МакSим, Zivert, Александр Ревва, Jony, Ольга Бузова, Владимир Пресняков заработают примерно вдвое меньше: от 1,5 до 2,5 млн. руб.

Неплохо получать в предновогодние дни Леонид Агутин, Анна Асти, «Руки Вверх», Баста, Полина Гагарина, SHAMAN. Их гонорары равняются 2,5 - 3,5 млн. руб.