«Не очень часто»: Родион Газманов раскрыл правду об отношениях с названным братом Филиппом

41-летний Родион Газманов впервые за долгое рассказал о своих отношениях с приемным сыном Олега Газманова Филиппом.
Молодой человек является родным сыном жены Олега Газманова Марины. Известный исполнитель воспитывал Филиппа с самого рождения.
Более того, он забирал жену Марину из роддома с ребенком, которого она родила от другого. Олег Газманов считает Филиппа родным сыном и обижается, когда кто-то пытается в этом усомниться.
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Филипп Газманов. Фото: Global Look Press
Родион Газманов заявил, что нечасто общается с Филиппом в силу занятости их обоих.
«Я общаюсь с Филиппом, конечно. Мы не очень часто встречаемся, но всегда делаем это с удовольствием», - поделился Родион Газманов.
По материалам «СтарХита».