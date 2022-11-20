«Не очень часто»: Родион Газманов раскрыл правду об отношениях с названным братом Филиппом

Родион Газманов

Родион Газманов. Фото: Global Look Press

Родной сын Олега Газманова рассказал, как относится к приемному наследнику отца.

41-летний Родион Газманов впервые за долгое рассказал о своих отношениях с приемным сыном Олега Газманова Филиппом.

Молодой человек является родным сыном жены Олега Газманова Марины. Известный исполнитель воспитывал Филиппа с самого рождения.

Более того, он забирал жену Марину из роддома с ребенком, которого она родила от другого. Олег Газманов считает Филиппа родным сыном и обижается, когда кто-то пытается в этом усомниться.

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Филипп Газманов. Фото: Global Look Press

Родион Газманов заявил, что нечасто общается с Филиппом в силу занятости их обоих.

«Я общаюсь с Филиппом, конечно. Мы не очень часто встречаемся, но всегда делаем это с удовольствием», - поделился Родион Газманов.

По материалам «СтарХита».

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