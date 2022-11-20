«Не очень часто»: Родион Газманов раскрыл правду об отношениях с названным братом Филиппом

41-летний Родион Газманов впервые за долгое рассказал о своих отношениях с приемным сыном Олега Газманова Филиппом.

Молодой человек является родным сыном жены Олега Газманова Марины. Известный исполнитель воспитывал Филиппа с самого рождения.

Более того, он забирал жену Марину из роддома с ребенком, которого она родила от другого. Олег Газманов считает Филиппа родным сыном и обижается, когда кто-то пытается в этом усомниться.

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