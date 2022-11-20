Пара часов работы – и миллионы в кармане: сколько заработает Агутин на Новый год

Леонид Агутин всего за одну новогоднюю ночь заработает около 8 миллионов рублей, пишет КП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Артист будет занят в двух местах, то есть по сути будет работать около двух часов. Агутина, в частности, пригласили в ресторан «Турандот» и в «Крокус Сити Холл», где в обоих местах людям за столик придется раскошелиться примерно на 70 тысяч рублей.

К слову, певица Анна Асти заработает приблизительно такую же сумму в Новый год – 8 миллионов рублей. Ее пением насладятся в клубе Gipsi и в «Барвиха Luxury Villag».