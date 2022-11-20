Блондинчик – в маму: Марго Овсянникова из «Дома-2» показала подросшего сына, которого родила от женатого ухажера

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова обожает интриги. Она довольно редко показывает поклонникам своего ребенка, который появился на свет во второй половине марта.
В эти дни малышу исполнилось восемь месяцев. И, отмечая эту дату, Марго Овсянникова решила поделиться совместным снимком с малышом.
Пола наследника Марго не раскрывает. Но для всех поклонников очевидно, что это мальчик. Да и новое фото грудничка не оставляет сомнений в том, что он мужского пола.
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Марго Овсянникова с сыном. Фото: соцсети
«Сегодня 8 месяцев, как у меня есть ребенок! Я до сих пор не могу в это поверить! Я думаю, мамы меня поймут! Ты мой новый мир! Я всегда буду любить тебя!» - написала под фото Марго Овсянникова.
Лица сына Марго Овсянникова по-прежнему не показывает. Но скорее всего, мальчик похож на свою маму. Как минимум, он блондин - как и она.
Напомним, Марго Овсянникова родила сына от таинственного ухажера, за которого так и не вышла замуж. Знакомые с ситуацией подписчики блондинки утверждают, что отец ребенка Марго Овсянниковой женат, но не на ней.