Блондинчик – в маму: Марго Овсянникова из «Дома-2» показала подросшего сына, которого родила от женатого ухажера

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова обожает интриги. Она довольно редко показывает поклонникам своего ребенка, который появился на свет во второй половине марта.

В эти дни малышу исполнилось восемь месяцев. И, отмечая эту дату, Марго Овсянникова решила поделиться совместным снимком с малышом.

Пола наследника Марго не раскрывает. Но для всех поклонников очевидно, что это мальчик. Да и новое фото грудничка не оставляет сомнений в том, что он мужского пола.

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