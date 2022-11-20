Михалкова прикрыла шарообразную грудь ладошкой, но все равно оконфузилась: красота выскочила

Юлия Михалкова выставила в соцсети фотокадры в корсетном топе, который отлично показал ее безупречную фигуру.

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Экс-«пельмешка» эффектно выделила свою тонкую талию и подчеркнула объем своих шарообразных грудей. Впрочем, похоже, что артистка слегка перестаралась – бюст настолько был поднят вверх, что вот-вот рисковал выпрыгнуть из одежды.

На снимке формы Михалковой выскочили из одежды почти наполовину, не удивительно, что знаменитость решила прикрыть их ладонью.