Ревущую Асмус хлестко пригвоздила Миро: «Телефоны в зале звонят, когда постановка не удалась»

Кристина Асмус выставила в Сеть возмущенный пост, в котором матом прошлась по поклонникам, которые не выключают свои телефоны во время ее спектаклей.

При этом украсила свое гневное сообщение актриса личной фотографией, где она запечатлена в слезах и с размазанной тушью.

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Блогер Лена Миро написала в своем ЖЖ, что поначалу хотела было посочувствовать Кристине Асмус, однако подумала и пришла к совсем противоположным выводам, которыми пригвоздила расстроенную артистку к стене.

«Телефоны в зале звонят, когда постановка не удалась. Вот когда на сцене Алиса Фрейндлих, ни разу я не слышала звонков в зале. Кристин, мне кажется, это повод задуматься над ситуацией. Может, не зритель виноват, а тебе бы что-нибудь изменить в подходе?» - высказалась Миро.