«Появился животик»: девушка Архипа Глушко раскрыла семейную тайну дома Наташи Королевой

Напомним, 20- летний наследник артистов Наташи Королевой и Сергея Глушко проживает с возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Избранница Архипа танцует в ночных клубах. Именно танцы на пилоне стали связующим звеном в отношениях Мелиссы и Архипа.
Несмотря на неверие родителей в серьезность намерений Архипа по отношению к его девушке, они оплачивают съемную однушка молодых. Это 35 тысяч рублей в месяц.
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К слову, возлюбленная Глушко недавно спровоцировала слухи о своей беременности. Волыкина на свадьбе друзей сделала фото, на котором был виден выпирающий животик.
Однако позже блондинка опровергла домыслы о своей беременности.
«Я на мероприятии выпила бокал шампанского и у меня появился животик. Меня сфотографировали. От этого пошли сплетни», – призналась возлюбленная Архипа в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.