«Появился животик»: девушка Архипа Глушко раскрыла семейную тайну дома Наташи Королевой

Напомним, 20- летний наследник артистов Наташи Королевой и Сергея Глушко проживает с возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Избранница Архипа танцует в ночных клубах. Именно танцы на пилоне стали связующим звеном в отношениях Мелиссы и Архипа.

Несмотря на неверие родителей в серьезность намерений Архипа по отношению к его девушке, они оплачивают съемную однушка молодых. Это 35 тысяч рублей в месяц.

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К слову, возлюбленная Глушко недавно спровоцировала слухи о своей беременности. Волыкина на свадьбе друзей сделала фото, на котором был виден выпирающий животик.