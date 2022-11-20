Севастьянова бесстыдно погладила себя по интимному: в камеру даже не смотрит, но трепещет (горячие кадры)

Каролина Севастьянова заворожила фолловеров довольно смелым кадром. Звезда показалась перед поклонниками в микролифчике от бикини, который не скрыл ее роскошных форм.

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Севастьянова усилила эффект тем, что погладила свой объемный бюст пальчиками. При этом спортсменка даже не смотрела в камеру при своих действиях. Якобы такая скромница перед нами!

Эффект вау был гарантирован – почитатели Каролины Севастьяновой разорвали ее соцсети восторженными комментариями.