«Идем куда-то не туда»: критик рассказал, как можно вернуть успех «Голубых огоньков»

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему у современных «Голубых огоньков» нет будущего. Если не поменяется их формат.
Отметим, что в этом году телеканалы столкнулись с проблемой отсутствия артистов из-за волны эмиграции. Но даже в кризисной ситуации Бабичев предложил выход.
«Помню, как несколько лет назад перед новогодней ночью заранее проводились голосования среди зрителей в соцсетях. Они могли выбрать артистов, которых им хотелось бы видеть среди выступающих. Тогда онлайн-аудитория проголосовала за дуэт Miyagi & Эндшпиль. В то время эти музыканты были не в мейнстриме, поэтому отказались. Но сама идея спросить у аудитории мне понравилась», – отметил критик.
«В последние пять лет возникает ощущение, что мы идем куда-то не туда. Тогда мы ожидали от этих концертов экспериментов и неожиданных форматов. И я с интересом ждал этих шоу, словно чуда. Потому что тогда зрителям предлагались интересные и недешевые продюсерские проекты. А в последнее время этого нет», – процитировали специалиста News.ru.