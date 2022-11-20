«Идем куда-то не туда»: критик рассказал, как можно вернуть успех «Голубых огоньков»

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему у современных «Голубых огоньков» нет будущего. Если не поменяется их формат.

Отметим, что в этом году телеканалы столкнулись с проблемой отсутствия артистов из-за волны эмиграции. Но даже в кризисной ситуации Бабичев предложил выход.