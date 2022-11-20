«Кинуть на бабки»: прораб Ирины Безруковой назвал ее недобросовестным заказчиком

Бывшую возлюбленную Сергея Безрукова – Ирину Безрукову – уличили в обмане прораба.

Иван Димитров должен был сотрудничать с актрисой и провести ремонтные работы в ее квартире. Однако, по словам прораба, Ирина сменила дизайнера и за последствия пришлось отвечать мужчине.

Размеры мебели и кухни не совпадали. Прораб все убытки из-за неточностей возмещал из своего кармана.