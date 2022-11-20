«Кинуть на бабки»: прораб Ирины Безруковой назвал ее недобросовестным заказчиком

Бывшую возлюбленную Сергея Безрукова – Ирину Безрукову – уличили в обмане прораба.
Иван Димитров должен был сотрудничать с актрисой и провести ремонтные работы в ее квартире. Однако, по словам прораба, Ирина сменила дизайнера и за последствия пришлось отвечать мужчине.
Размеры мебели и кухни не совпадали. Прораб все убытки из-за неточностей возмещал из своего кармана.
«Я с Безруковой, как мне казалось, хорошо дружил. Мы ходили вместе в театр. Я провожал ее вечерами домой. Я бы никогда не мог подумать, что Безрукова может меня кинуть на бабки», – пожаловался Иван.
«Я хочу, чтобы она знала, что у одного из строителей, который работал с ней, — трое детей, один инвалид. Она ему не заплатила. У меня на тот момент была жена беременная, брат старший страдал онкологическим заболеванием, нужны были деньги на лечение. Он в сентябре умер. Настолько она бесчеловечная. Мы уже прошли два раза апелляцию, два раза кассацию. Сейчас в верховный пойдем», — добавил прораб эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.