Манящая Севастьянова вальяжно показала вид сзади, демонстрируя голую кожу: все замерли и смотрят

Каролина Севастьянова заворожила своих поклонников видом сзади на фото в соцсетях. Звезда спорта и телевидения примерила джинсы по фигуре и коротенькую рубашку, которая оголяла манящий островок кожи на тоненькой талии.

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Севастьянова ради эффектного кадра подняла вверх руки, из-за чего ее обнаженность стала более заметной. Нет сомнений, тот, кто это увидел в реале – замер и лишился дара речи.

Ну а фолловеры Каролины Севастьяновой наперебой стали расхваливать ее безупречную красоту в комментариях.