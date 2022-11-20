«Мы станем бабушкой и дедушкой»: звезды «Ворониных» поздравили Марию Ильюхину

Актеры сериала «Воронины» были приятно удивлены тем, что их коллега Мария Ильюхина в свой день рождения рассекретила «интересное положение».
Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Анна Фроловцева и Станислав Дужников поздравили любимую Машеньку в соцсетях.
«Ты нам такие тут новости в свой день рождения преподносишь — такая неожиданность, приятность. Вот мы станем бабушкой и дедушкой, спасибо тебе большое. Здоровья тебе, малышу. Легкости, хорошего настроения, тепла в такой отвратительный холодный день», – сказала исполнительница роли Веры Ворониной.
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«Анна Васильевна так обрадовалась, что станет прабабушкой», – пошутил Георгий Дронов.
Напомним, ранее стало известно, кто украл сердце красавицы Ильюхиной. Футболист Алексей Шаров два года встречается с актрисой. Он получает образование по специальности «Государственное управление» в РАНХиГС.