«Мы станем бабушкой и дедушкой»: звезды «Ворониных» поздравили Марию Ильюхину

Актеры сериала «Воронины» были приятно удивлены тем, что их коллега Мария Ильюхина в свой день рождения рассекретила «интересное положение».

Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Анна Фроловцева и Станислав Дужников поздравили любимую Машеньку в соцсетях.

«Ты нам такие тут новости в свой день рождения преподносишь — такая неожиданность, приятность. Вот мы станем бабушкой и дедушкой, спасибо тебе большое. Здоровья тебе, малышу. Легкости, хорошего настроения, тепла в такой отвратительный холодный день», – сказала исполнительница роли Веры Ворониной.

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