Медведева пришла на банкет в платье как у Собчак за 200 тысяч рублей: «Нашла кому подражать»

Евгения Медведева отметила 23-летие в платье Khaite с глубоким декольте черного цвета, пишет КП. Фотографию в этом наряде спортсменка выставила в соцсети, наделав много шума.

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Дело в том, что точно в таком же платье появлялась на интервью с семейным психологом Сатьей Дас Ксения Собчак. И трудно было не обратить на него внимание, тем более его стоимость – более 200 тысяч рублей, тоже активно обсуждалась пользователями. Неужели наряд настолько понравился, что захотелось такой же?