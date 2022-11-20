Медведева пришла на банкет в платье как у Собчак за 200 тысяч рублей: «Нашла кому подражать»

Евгения Медведева отметила 23-летие в платье Khaite с глубоким декольте черного цвета, пишет КП. Фотографию в этом наряде спортсменка выставила в соцсети, наделав много шума.
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Дело в том, что точно в таком же платье появлялась на интервью с семейным психологом Сатьей Дас Ксения Собчак. И трудно было не обратить на него внимание, тем более его стоимость – более 200 тысяч рублей, тоже активно обсуждалась пользователями. Неужели наряд настолько понравился, что захотелось такой же?
«Нашла кому подражать», «Обе хорошо в платьях смотрятся. Первая- красотка, вторая – породистая лошадь», «Утерла нос Собчак», - говорят про дам в платьях пользователи телеграм-каналов.
Медведева сфотографировалась в черном платье как у Собчак. Фото: соцсети.
Ранее в платье ценой более 200 тысяч рублей появилась Ксения Собчак. Стоп-кадр: соцсети