«Лидер нашего движения необразованных»: Оскар Кучеров пошутил над Настей Ивлеевой

«Девочки с не очень хорошим образованием и воспитанием смотрят на нее и думают – если она смогла, то и я смогу. У них проекция идет – это лидер нашего движения необразованных и невоспитанных женщин. Если она зарабатывает на этом деньги и она способна, почему нет», – отметил Кучера в YouTube-шоу «Настоящее».