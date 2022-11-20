«Лидер нашего движения необразованных»: Оскар Кучеров пошутил над Настей Ивлеевой

Артист Оскар Кучера рассказал, как относится к бывшей возлюбленной Элджея – Насте Ивлеевой.
Актер не отрицает успех блондинки. При этом Оскар Кучера не видит у телеведущей выдающихся интеллектуальных способностей.
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«Мне кажется, что она не самый далекий человек, но она суперзвезда. Я посмотрел несколько программ с ней. Понимаю, что в ней есть что-то от сохи: простое, близкое народу, как в Бузовой…», – признался Кучера.
«Девочки с не очень хорошим образованием и воспитанием смотрят на нее и думают – если она смогла, то и я смогу. У них проекция идет – это лидер нашего движения необразованных и невоспитанных женщин. Если она зарабатывает на этом деньги и она способна, почему нет», – отметил Кучера в YouTube-шоу «Настоящее».
Напомним, ранее Оскар Кучера высказался о певице Алле Пугачевой. Артист признался, что разочаровался в экс-кумире.