«Меня убила, клянусь»: Кучера – о Пугачевой

Актер Оскар Кучера прокомментировал побег Аллы Пугачевой из России.
Знаменитость отметил, что раньше уважал Примадонну. Кучера с пониманием относился к позиции Пугачевой, пока та молчала о последних мировых событиях. Оскар считал, что она в любом случае должна была быть на стороне своего мужа.
Когда певица сама ополчилась против родной страны, Кучера отвернулся от некогда любимого кумира.
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«Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь. Она настолько долго держала нейтралитет, несмотря на то, что делал ее муж, какие вещи он говорил. Но она оставалась для меня человеком. Я понимал прекрасно, что она уедет, что она будет с мужем, с семьей, вообще не осуждал. Потому что жена должна быть с мужем, но когда она ляпнула…», – отметил Кучера в эфире YouTube-канала «Настоящее».
Напомним, ранее Оскар Кучера высказался против дистанционного образования.