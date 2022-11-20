«Меня убила, клянусь»: Кучера – о Пугачевой

Актер Оскар Кучера прокомментировал побег Аллы Пугачевой из России.

Знаменитость отметил, что раньше уважал Примадонну. Кучера с пониманием относился к позиции Пугачевой, пока та молчала о последних мировых событиях. Оскар считал, что она в любом случае должна была быть на стороне своего мужа.

Когда певица сама ополчилась против родной страны, Кучера отвернулся от некогда любимого кумира.

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