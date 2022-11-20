«Не чувствует грань»: Газманов-младший дал оплеуху Гудкову за его пародию на SHAMANa

Родион Газманов прокомментировал пародию комика Александра Гудкова на музыканта SHAMAN. Напомним, юморист выдал ролик, высмеивающий композицию новой звезды «Я русский».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Гудков известен своими пародиями и креативными неоднозначными идеями, часто на грани. Проблема в том, что не всегда он эту грань чувствует, что, собственно, его и сгубило. Над некоторыми вещами смеяться нельзя, особенно сейчас», - отвесил пощечину Гудкову Газманов-младший.

По словам Родиона Газманова, SHAMAN – хороший певец с отличным вокалом, который вовремя поймал важную тематику. Он был бы не против записать с ним дуэт. Главное, чтобы трек подходил им обоим.

Источник: gazeta.ru.