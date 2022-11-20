Соски торчат: Эвелина Бледанс бесстыдно разлеглась на пляже без нижнего белья

Актриса Эвелина Бледанс в субботу показала своим подписчикам в соцсети видео, снятое на пляже незадолго до заката. Она гуляла по берегу моря в спортивных штанах и обтягивающей футболке, а затем решила лечь на гальку и понежиться в лучах заходящего солнца.

Все бы ничего, вот только бюстгальтер звезда не надела и под майкой у нее четко выделялись затвердевшие из-за вечерней прохлады соски.

Подписчики звезды заметили, что фигура у 53-летней Бледанс остается такой, что многие более молодые женщины могут ей позавидовать.

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