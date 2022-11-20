«Люди высказались»: Маск вернул Дональду Трампу его аккаунт в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск продолжает наслаждаться властью в своей любимой соцсети. В субботу миллиардер решил спросить людей, нужно ли вернуть бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу его заблокированный аккаунт.

В голосовании в общей сложности приняли участие более 15 миллионов человек. С небольшим перевесом - 51,8% против 48,2% - победили сторонники Трампа.

«Люди высказались. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei», - написал Маск.

Откладывать дело в долгий ящик он не стал и распорядился немедленно разблокировать аккаунт экс-президента. Теперь он активен.

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