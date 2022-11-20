Наталья Орейро надела прозрачную юбку, под которой видны «бабушкины» трусы

Уругвайская актриса с российским паспортом Наталья Орейро поделилась на своей странице в соцсети фотографиями, на которых красуется в короткой белой рубашке с галстуком, черных высоких ботинках и абсолютно прозрачной юбке, под которой видны черные трусы макси.

Десятки тысяч фанатов Натальи уже поставили лайки под этими снимками и написали восторженные комментарии. Но нашлись и такие, кто отметил, что в последнее время звезда ведет себя слишком вызывающе.

«Так и до уровня Мадонны скатиться можно», - написал один из подписчиков, отметив, что Орейро уже 45 лет.

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