Наталья Орейро надела прозрачную юбку, под которой видны «бабушкины» трусы

Уругвайская актриса с российским паспортом Наталья Орейро поделилась на своей странице в соцсети фотографиями, на которых красуется в короткой белой рубашке с галстуком, черных высоких ботинках и абсолютно прозрачной юбке, под которой видны черные трусы макси.
Десятки тысяч фанатов Натальи уже поставили лайки под этими снимками и написали восторженные комментарии. Но нашлись и такие, кто отметил, что в последнее время звезда ведет себя слишком вызывающе.
«Так и до уровня Мадонны скатиться можно», - написал один из подписчиков, отметив, что Орейро уже 45 лет.
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Наталья Орейро в прозрачной юбке. Фото: соцсети
Напомним, что всего две недели назад Наталья опубликовала другие, еще более откровенные кадры. На них звезда сериала «Дикий ангел» почти полностью обнажена, из одежды на ней - лишь сапоги всех цветов радуги.