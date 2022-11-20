Бузова ответила на вопрос о том, состоит ли сейчас в отношениях

Телеведущая Ольга Бузова в субботу пошутила о том, есть ли у нее в настоящее время любимый человек. Этот вопрос в последнее время интересует многих, однако сама Ольга в социальных сетях показывает лишь рабочие моменты, да походы с подружками по ресторанам.

Теперь она опубликовала картинку с таким диалогом:

«Девушка, вы одна?» «Нет, я с причудами».

Бузова пояснила, что именно так могла бы отвечать на вопрос о том, в отношениях ли она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»