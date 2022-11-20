Бузова ответила на вопрос о том, состоит ли сейчас в отношениях

Ольга Бузова и ее личная жизнь

Ольга Бузова. Фото: соцсети

За последний месяц телеведущую видели с двумя разными мужчинами.

Телеведущая Ольга Бузова в субботу пошутила о том, есть ли у нее в настоящее время любимый человек. Этот вопрос в последнее время интересует многих, однако сама Ольга в социальных сетях показывает лишь рабочие моменты, да походы с подружками по ресторанам.

Теперь она опубликовала картинку с таким диалогом:

«Девушка, вы одна?»

«Нет, я с причудами».

Бузова пояснила, что именно так могла бы отвечать на вопрос о том, в отношениях ли она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Бузова пошутила о своей личной жизни. Фото: соцсети

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором звезда «Дома-2» гуляет по пляжу в Турции с женатым челябинским депутатом Ильей Мительманом. Девушка, снявшая видео, утверждала, что Бузова и депутат живут в одном номере, ходят за ручку и обнимаются.

Кроме того, на шоу «Звезды в Африке» за Ольгой пытался ухаживать актер Антон Филипенко. Их с Ольгой также видели стоящими рядом в аэропорту.

Читайте также