«Теперь у меня есть своя Эйфелева башня»: Запашный показал шрам от когтей тигра на своем лице

Знаменитый дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в субботу, 19 ноября, поделился со своими подписчиками фотографией раны, оставшейся на его щеке после недавней атаки тигра.
Швы с раны еще не сняли, но уже видно, что там останется шрам. И понятно, на что он будет похож.
«Теперь у меня есть своя Эйфелева башня», - написал Запашный под фото.
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На лице дрессировщика остался шрам в форме Эйфелевой башни. Фото: соцсети
Напомним, что несчастный случай произошел на арене цирка три дня назад. Дрессировщик на секунду отвлекся и не увидел, как молодой тигр Рой отпрыгнул от другого зверя в его сторону. Когтями он зацепил лоб, скулу и нос Эдгарда.
В больнице дрессировщику наложили в общей сложности 14 швов.