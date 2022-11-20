«Теперь у меня есть своя Эйфелева башня»: Запашный показал шрам от когтей тигра на своем лице

Знаменитый дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в субботу, 19 ноября, поделился со своими подписчиками фотографией раны, оставшейся на его щеке после недавней атаки тигра.

Швы с раны еще не сняли, но уже видно, что там останется шрам. И понятно, на что он будет похож.

«Теперь у меня есть своя Эйфелева башня», - написал Запашный под фото.

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