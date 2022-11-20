«Чтобы Мамаев отвалил со своими исками»: Алена Мамаева рассказала о своей мечте

Модель Алана Мамаева ответила на вопрос подписчицы о своей мечте. Как следовало ожидать, главная мечта касается отца ее детей - футболиста Павла Мамаева.

«Я мечтаю, чтобы уже наконец-то отвалил Мамаев со своими исками и дележкой имущества. Правда, уже устала, хочу нормально жить, и забыть как страшный сон. Мечтаю, чтобы все это закончилось, ведь в моей жизни сейчас столько всего прекрасного происходит», - призналась Алана.

Напомним, что девушка уже уже полтора года судится с бывшим супругом. Скандально известному футболисту уже удалось снизить сумму алиментов на сына и дочь, и теперь он пытается разделить доставшиеся жене при разводе московскую квартиру и две машины.

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