«Где ты ее слышала? Какой кошмар»: Топурия застала подросшую дочку за пением хита «Наколочки» (видео)

Обычно Топурия зачастую гастролирует. Но 19 ноября она смогла провести выходной с дочкой. Оливия учится в первом классе. Девочка любит животных и даже держит дома геккона. Как оказалось, ей тоже нравится петь. Кети засняла, как малышка в пижаме стоит на столе с микрофоном. Сама певица предстала с двумя косичками.

«Мы находимся на концерте Оливии Гейхман. Она же мой имиджмейкер сегодня и исполняет песню «ТикТак»! Поехали!» – сказала звезда.

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