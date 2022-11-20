«Где ты ее слышала? Какой кошмар»: Топурия застала подросшую дочку за пением хита «Наколочки» (видео)

Кети Топурия является известной исполнительницей. Она больше 15 лет состоит в группе «А’Студио». Примечательно, что певица прославилась еще и как икона-стиля. Больше года назад она сыграла свадьбу с Львом Деньговым. Тогда артистка уже была беременна. Она родила сына Адама. А вот от первого брака у нее растет дочка Оливия.
Обычно Топурия зачастую гастролирует. Но 19 ноября она смогла провести выходной с дочкой. Оливия учится в первом классе. Девочка любит животных и даже держит дома геккона. Как оказалось, ей тоже нравится петь. Кети засняла, как малышка в пижаме стоит на столе с микрофоном. Сама певица предстала с двумя косичками.
«Мы находимся на концерте Оливии Гейхман. Она же мой имиджмейкер сегодня и исполняет песню «ТикТак»! Поехали!» – сказала звезда.
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Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети звезды
Сначала девочка пела мамину песню. А вот потом она решила исполнить хит группы «Воровайки» – «Наколочки». Топурия была очень удивлена.
«Господи, Оливия! Что это за песня! Где ты ее слышала? Какой кошмар», – отметила певица.
А вот поклонники умилились тем, как выросла дочка певицы. Многие отметили, что она может пойти по стопам мамы, так как у нее талант.