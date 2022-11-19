«А шортики зажевало»: Ксения Бородина в рубашке на узле обнажила «наливную» грудь на камеру

Примечательно, что Бородина теперь предпочитает не говорить о личной жизни. Она лишь иногда хвастается роскошными букетами цветов. Телеведущая также стала одеваться еще более женственно.

На этот раз Ксения решила покрасоваться в гардеробной. Она позировала в клетчатой рубашке на узле и тугих шортах, блеснув прелестями фигуры. Ксения обнажила округлый бюст.

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