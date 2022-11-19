«А шортики зажевало»: Ксения Бородина в рубашке на узле обнажила «наливную» грудь на камеру

Ксения Бородина в прошлом году развелась с Курбаном Омаровым. После этого Ксения стала чаще выходить в свет. Она также зачастую путешествует и устраивает шопинг в Европе.
Примечательно, что Бородина теперь предпочитает не говорить о личной жизни. Она лишь иногда хвастается роскошными букетами цветов. Телеведущая также стала одеваться еще более женственно.
На этот раз Ксения решила покрасоваться в гардеробной. Она позировала в клетчатой рубашке на узле и тугих шортах, блеснув прелестями фигуры. Ксения обнажила округлый бюст.
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Сама звезда призналась, что довольна отражением в зеркале. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина в 39 лет. Многие одарили ее комплиментами.
«Какая у вас фигурка», «Ого, а вы в отличной форме», «Привлекаете внимание мужчин?», «А шортики зажевало», «Грудь шикарная», — прокомментировали пост подписчики.