Кудрявый краш: Равшана Куркова запечатлела подрастающего сына на отдыхе среди джунглей

Равшана Куркова уже много лет строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ролей. Многие зрители ее любят за роль в сериале «А у нас во дворе». Она в свои 42 года не раз восхищала поклонников своим моложавым видом. Свою личную жизнь артистка скрывает, поэтому многие удивились, когда в 2021 году она показала своего сына Гаспара.
Примечательно, что наследник Курковой является также сыном бизнесмена Сергея Амаряна. У актрисы был роман с миллионером, но, по слухам, они расстались вскоре после рождения ребенка. Теперь артистка часто малыша берет с собой в поездки и на съемки.
На этот раз Равшана приехала отдыхать на Бали. Она проводит время с наследником. В соцсети актриса поделилась трогательными кадрами. На них мальчик бегал в шортах и футболке в джунглях возле древнего храма.
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Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, какой у Равшаны растет наследник. Многие отметили, что кудрявый малыш очень похож на маму. «Ну что за чудо бегает», «Хорошенький такой», «Ангел кудрявый», «Просто ваша маленькая копия», «Гаспар такой сладкий», «Как он вырос», «Милый такой, невозможно хорошенький», — стали писать пользователи Сети.