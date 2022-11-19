Кудрявый краш: Равшана Куркова запечатлела подрастающего сына на отдыхе среди джунглей

Примечательно, что наследник Курковой является также сыном бизнесмена Сергея Амаряна. У актрисы был роман с миллионером, но, по слухам, они расстались вскоре после рождения ребенка. Теперь артистка часто малыша берет с собой в поездки и на съемки.

На этот раз Равшана приехала отдыхать на Бали. Она проводит время с наследником. В соцсети актриса поделилась трогательными кадрами. На них мальчик бегал в шортах и футболке в джунглях возле древнего храма.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».