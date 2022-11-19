Указ уже подписан: срок выхода на пенсию снизится на пять лет

В начале ноября были утверждены поправки в Закон «О страховых пенсиях», согласно которым теперь также при назначении пенсии досрочно в длительный стаж должны засчитывать время прохождения военной службы по призыву, независимо от того, где проходила служба.

Будет сложнее женщинами-военнослужащими, так как им придется доказать, что служба не носила гражданский характер. Отмечается, что работа библиотекарем или поваров в воинской части не подпадает под действие нового закона, а вот должность метеоролога или телеграфиста однозначно является военной службой.

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На досрочную пенсию могут выйти женщины, воспитавшие троих (пенсия положена в 57 лет), четверых (в 56 лет) или не менее пятерых (в 50 лет) детей. Если мать троих детей имеет необходимый трудовой стаж, то она может в следующем году выйти на пенсию на пять лет раньше, чем ее ровесница с двумя детьми. А в случае, если женщина более 12 лет отработала на Крайнем Севере, то она сможет выйти на пенсию в 55 лет даже при наличии у нее двух детей, пишет ftimes.ru.