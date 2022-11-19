«Смотри, какой волосатый!»: Лера Кудрявцева показала Катю Гордон с новорожденным сыном в роддоме

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она большую часть жизни ведет передачи, а также зачастую демонстрирует яркие образы в 51 год. Лера совмещает карьеру и материнство. Вместе с молодым мужем Игорем Макаровым она растит четырехлетнюю дочку Марию. От прошлых отношений у нее также есть взрослый сын Жан.
А на днях стала мамой в третий раз Катя Гордон, которая является подругой Кудрявцевой. У звездного юриста родился еще один сын, который получил необычное имя. Она предпочла рожать в России в центре «Мать и дитя».
19 ноября Лера навестила свою подругу. Она засняла Катю в палате с малышом на руках. Мальчик пока совсем крохотный, хоть и родился с весом больше 3 кг.
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Катя Гордон с сыном. Фото: соцсети звезды
«Я приехала к моему бро! Привет, моя девочка! У нас мальчик родился, такой красавец!» – отметила Лера.
«Твоя крестная будущая!Посмотри, он родился в 16:06 и еще 16 числа! Три шестерки, понимаешь! И волосатый какой! Смотри, какой волосатый» – заявила сыну Катя.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Гордон прекрасно выглядит.