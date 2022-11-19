«Смотри, какой волосатый!»: Лера Кудрявцева показала Катю Гордон с новорожденным сыном в роддоме

А на днях стала мамой в третий раз Катя Гордон, которая является подругой Кудрявцевой. У звездного юриста родился еще один сын, который получил необычное имя. Она предпочла рожать в России в центре «Мать и дитя».

19 ноября Лера навестила свою подругу. Она засняла Катю в палате с малышом на руках. Мальчик пока совсем крохотный, хоть и родился с весом больше 3 кг.

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