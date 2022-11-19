«Не мой человек был»: Решетова разоткровенничалась о разрыве с Тимати

Тимати и Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Тимати и Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Модель рассказала о личном.

Анастасия Решетова и Тимати были вместе около шести лет. В 2019 году модель родила рэперу сына Ратмира. 

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Несмотря на появление ребенка, девушка так и не дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца. В 2020-м году знаменитости расстались.

Поклонники до сих пор пытаются выпытать у Решетовой, что стало причиной разрыва, однако она хранит молчание. Впрочем, иногда блогерша все же откровенничает на личную тему. 

Например, она ответила на вопрос, как справилась с расставанием. Анастасия призналась, что не страдала по этому поводу.

«Я еще не расставалась ни с кем, испытывая горькие эмоции. Это означает, что не мой человек был. Так что не с чем справляться. С любимыми не расстаются», — поделилась Решетова.

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