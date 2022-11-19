«Не мой человек был»: Решетова разоткровенничалась о разрыве с Тимати

Анастасия Решетова и Тимати были вместе около шести лет. В 2019 году модель родила рэперу сына Ратмира.

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Несмотря на появление ребенка, девушка так и не дождалась от возлюбленного предложения руки и сердца. В 2020-м году знаменитости расстались.