«С ухмылками продолжают набивать карманы»: Данко припечатал сбежавших звезд

За последние несколько месяцев отечественный шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Одна часть артистов сбежала за границу, вторая — поддержала их, третья — раскритиковала, а четвертая — предпочла отмолчаться.
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Данко (Александр Фадеев) оказался в числе тех, кто остался на родине и пристыдил покинувших ее коллег. По мнению певца, своими побегами звезды предали поклонников, обманув их любовь и доверие.
«Они растоптали самое ценное! Большая слава – это большая ответственность в первую очередь. Дорого им встанут 30 серебряников, на которые они с легкостью променяли народную любовь», — заявил артист PROZVEZD.
Данко предложил забыть о сбежавших из России артистах, которые сейчас делают все, чтобы заработать побольше денег за рубежом.
«Они не достойны даже упоминания. Чем они помогли нашей стране? Ничем. Зато с издевками и ухмылками продолжают набивать свои карманы, спекулируя дорогими для нас вещами», — высказался музыкант.