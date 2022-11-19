«С ухмылками продолжают набивать карманы»: Данко припечатал сбежавших звезд

За последние несколько месяцев отечественный шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Одна часть артистов сбежала за границу, вторая — поддержала их, третья — раскритиковала, а четвертая — предпочла отмолчаться.

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Данко (Александр Фадеев) оказался в числе тех, кто остался на родине и пристыдил покинувших ее коллег. По мнению певца, своими побегами звезды предали поклонников, обманув их любовь и доверие.