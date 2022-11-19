«Ага, хлеб ты не ешь!»: Проскурякова запечатлела, как подросшая дочка дает ей советы по похудению

Не так давно Проскурякова в мини-платье белого цвета отметилась в Дубае. Поклонники часто восхищаются тем, как она выглядит. Но дочка на этот раз решила дать ей советы по похудения. Девочка заметила, что ее мама балуется мучными изделиями.

«Я знаю, что делать, чтобы ты похудела. Надо соблюдать диету баранок и всех мучных вещей. Значит, не есть много баранок, тогда у тебя будет живот чуть-чуть меньше», – сказала Вероника.

«А я что ем баранки?» – удивила певица.

«И печенье тоже! Это хлебное, его делают из муки» – ответила наследница.

«Правильно, но я же не ем мучное. Я не ем хлеб», – пояснила Юлия.

«Ага, хлеб ты не ешь! А знаешь, с чем ты его ешь? С сыром, например», – предъявила ей девочка.

«Ну иногда, а не каждый день», – оправдалась мама.