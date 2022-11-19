«Ага, хлеб ты не ешь!»: Проскурякова запечатлела, как подросшая дочка дает ей советы по похудению

Юлия Проскурякова уже давно выступает на сцене. Она счастлива в браке с Игорем Николаевым. У пары растет дочка Вероника, которой семь лет. Пара порой вместе выступает. А недавно они смогли отдохнуть в Италии. Это был подарок артиста на 40-летие своей жене. Звезда делилась красочными кадрами.
Не так давно Проскурякова в мини-платье белого цвета отметилась в Дубае. Поклонники часто восхищаются тем, как она выглядит. Но дочка на этот раз решила дать ей советы по похудения. Девочка заметила, что ее мама балуется мучными изделиями.
«Я знаю, что делать, чтобы ты похудела. Надо соблюдать диету баранок и всех мучных вещей. Значит, не есть много баранок, тогда у тебя будет живот чуть-чуть меньше», – сказала Вероника.
«А я что ем баранки?» – удивила певица.
«И печенье тоже! Это хлебное, его делают из муки» – ответила наследница.
«Правильно, но я же не ем мучное. Я не ем хлеб», – пояснила Юлия.
«Ага, хлеб ты не ешь! А знаешь, с чем ты его ешь? С сыром, например», – предъявила ей девочка.
«Ну иногда, а не каждый день», – оправдалась мама.
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«Секреты похудания от Вероники Николаевой! Мой личный домашний диетолог. Прощайте, баранки!» – написала Проскурякова.
Поклонники восхитились тем, какая у пары смышленая дочка. Многие отметили, что она очень выросла. «Какая же лапочка Вероничка! Умница! Мамино и папино счастье!», «Какой сладкий голос, малышка — сама нежность», «Это здорово, когда есть рядом строгий диетолог!», «Вот так, мама, дочь будет следить, лишь бы ты баранку, ну, и хлебушек с сыром (иногда) не съела!» — написали фанаты.