«Понятно, на чьи интересы работает эта семейка»: Данко разнес Пугачеву и Галкина*

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, Пугачева и Галкин перебрались в Израиль вместе с девятилетними детьми. Примадонна обещала поклонникам, что вернется на родину к учебному году, и сдержала слово.

Правда, в России Алла Борисовна провела всего месяц. Она забрала документы сына и дочки из школы, после чего снова сбежала за границу. Позже выяснилось, что артистка выставила на продажу свой роскошный замок. Особняк оценили в миллиард рублей.