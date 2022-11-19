Чем на самом деле Никита Пресняков занимается в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сбежал из России на третий день после объявления о мобилизации. Артист как и Ксения Собчак пересек границу пешком в Псковской области.

Свой побег молодой человек не комментирует, как будто ничего и не было. А в соцсетях неустанно повторяет, что у него все хорошо.

«Работаю над вторым альбомом. Уже скоро», - заинтриговал фолловеров Никита.

Музыкант выложил отрывок из новой композиции под названием To stay, что переводится как «Остаться».