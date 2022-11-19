Сбежавший в США Даня Милохин спел гимн Украины

Уехавший в США Даня Милохин решил сжечь оставшиеся мосты на своей родине. В последних своих стримах тиктокер спел гимн Украины и демонстративно начал учить язык этой страны.

Правда, у блогера получилось все довольно коряво. Он честно признался, что не понимает то, что делает.

«Честно, никогда не учил и не слышал», - заявил он.

Напомним, Даня Милохин успешно участвовал в шоу Первого канала «Ледниковый период» с фигуристкой Евгенией Медведевой. Однако посреди сезона блогер уехал в Дубай со словами «я устал, я ухожу».

Таким образом, тиктокер подставил не только свою партнершу, но и всю съемочную команду шоу.

После Арабских Эмиратов Милохин улетел в США в поисках «американской мечты».