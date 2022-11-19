«Просто бомба»: Рудова эффектно покрутила гром-бедрами в черном купальнике

Наталья Рудова гордится своей стройной фигурой и не упускает случая похвастаться ей перед поклонниками. В новом видео звезда сериала «Универ. Новая общага» покрасовалась в бассейне в черном купальнике.

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Блондинка эффектно нырнула и проплылась под водой, плавно двигая бедрами.