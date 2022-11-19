«Фигура стала квадратной»: Тодоренко в мини-платье из лоскутов не скрыла мощные бедра на публике

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже давно стала знаменитостью в России, так как вела шоу «Орел и решка». Примечательно, что она уже давно состоит в браке с Владом Топаловым. Артистка была беременна, когда они решили расписать в ЗАГСе. Теперь у них растет сын Михаил, а минувшим летом у пары родился второй ребенок сын Мир.
На этот раз Тодоренко не стала уходить в декретный отпуск надолго. Она уже спустя месяц после родов приступила к съемкам, а также артистка смогла стать участницей «Ледникового периода». Она возвращается в форму на глазах зрителей, а на съемки постоянно приезжает с крохой-сыном.
Накануне Регина также выступила в шоу «Дуэты». Она не знала, с кем поет, так как второй человек был за стеной. И к ее удивлению там скрывался Топалов. На сцене телеведущая блистала в мини-платье из лоскутов цвета сочной травы. Она подчеркнула свою мощную фигуру.
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Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что супруги их растрогали своим исполнением. Но многие удивились тому, какая фигуру у Регины после родов, несмотря на регулярные тренировки на льду. «Как перестать рыдать», «Я рыдала, какие же вы классные, Влад такой трогательный», «Просто до слез», «Регина, платье неудачное», «Такая вы мощная стали, вам бы прятать все это», «Фигура стала квадратной», «Эстетически некрасивая фигура», — стали писать подписчики.