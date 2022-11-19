«Фигура стала квадратной»: Тодоренко в мини-платье из лоскутов не скрыла мощные бедра на публике

На этот раз Тодоренко не стала уходить в декретный отпуск надолго. Она уже спустя месяц после родов приступила к съемкам, а также артистка смогла стать участницей «Ледникового периода». Она возвращается в форму на глазах зрителей, а на съемки постоянно приезжает с крохой-сыном.

Накануне Регина также выступила в шоу «Дуэты». Она не знала, с кем поет, так как второй человек был за стеной. И к ее удивлению там скрывался Топалов. На сцене телеведущая блистала в мини-платье из лоскутов цвета сочной травы. Она подчеркнула свою мощную фигуру.

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