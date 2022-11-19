Каникулы на острове: Равшана Куркова уехала из России со своим подросшим сыном от миллионера (фото)

Как оказалось, Куркова была в отношениях с бизнесменом Сергеем Амаряном. Бизнесмен является отцом мальчика, которому уже около двух с половиной лет. Актриса везде появляется с малышом. Она уже проявила себя, как заботливая мама.

На этот раз Куркова уехала с мальчиком из России. По некоторым данным, она отдыхает с ним на Бали. В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых Гаспар был на ее урках. Они красовались на фоне природы.