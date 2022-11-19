Каникулы на острове: Равшана Куркова уехала из России со своим подросшим сыном от миллионера (фото)

Равшана Куркова является одной из самых известных актрис в России. Она уже давно смогла прославиться, снявшись в десятках фильмов. Артистка не долгое время скрывала свою личную жизнь. А в 2021 году она опубликовала фото с сыном Гаспаром. Поклонники удивились, так как не видели актрису беременной.
Как оказалось, Куркова была в отношениях с бизнесменом Сергеем Амаряном. Бизнесмен является отцом мальчика, которому уже около двух с половиной лет. Актриса везде появляется с малышом. Она уже проявила себя, как заботливая мама.
На этот раз Куркова уехала с мальчиком из России. По некоторым данным, она отдыхает с ним на Бали. В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых Гаспар был на ее урках. Они красовались на фоне природы.
Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды
Поклонники и друзья восхитились снимками. Многие отметили, что мальчик растет очень быстро. «Славный мужчинка с мамиными глазами, такие вы славные», «Как вам с Гаспаром к лицу лето», «У вас необычный и непередаваемый шарм», «Тебе очень к лицу материнство! Сплошное умиление смотреть на вас с сыном», «Ну надо же, как на вас похож!» — стали писать подписчики.