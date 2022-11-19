«Просто сил нет»: Асмус взбесили бестактные поклонники

Кристина Асмус. Фото: Global Look Press

Кристина Асмус. Фото: Global Look Press

Актриса раскритиковала некоторых посетителей театра.

Кристина Асмус несколько лет играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой.  

Постановки проходят с аншлагами, а зрители часто оставляют о них восторженные отзывы. Сама актриса тоже очень довольна работой в татре. Из-за спектаклей и репетиций она даже постоянно отказывается от более высокооплачиваемой работы в кино.

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Правда, во время последней постановки кое-что вывело звезду из себя. Кристине не понравилось, что у некоторых зрителей звонили телефоны.

«Как меня задолбали зрители, которые не выключают мобильные телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну проверь ты свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал», — поделилась Асмус. 

Кристина не стала скрывать свое возмущение и прямо со сцены театра пристыдила бестактных поклонников.

«Я всегда после "Леди Макбет" кричу зрителям "спасибо"! Вчера еще добавила : "И отдельное спасибо всем тем, у кого сегодня не звонил телефон". Зал взорвался криками и аплодисментами. Телефоны мешают всем. Выключайте их», — высказалась артистка.

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