«Просто сил нет»: Асмус взбесили бестактные поклонники

Кристина Асмус несколько лет играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой.
Постановки проходят с аншлагами, а зрители часто оставляют о них восторженные отзывы. Сама актриса тоже очень довольна работой в татре. Из-за спектаклей и репетиций она даже постоянно отказывается от более высокооплачиваемой работы в кино.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Правда, во время последней постановки кое-что вывело звезду из себя. Кристине не понравилось, что у некоторых зрителей звонили телефоны.
«Как меня задолбали зрители, которые не выключают мобильные телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну проверь ты свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал», — поделилась Асмус.
Кристина не стала скрывать свое возмущение и прямо со сцены театра пристыдила бестактных поклонников.
«Я всегда после "Леди Макбет" кричу зрителям "спасибо"! Вчера еще добавила : "И отдельное спасибо всем тем, у кого сегодня не звонил телефон". Зал взорвался криками и аплодисментами. Телефоны мешают всем. Выключайте их», — высказалась артистка.