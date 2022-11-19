«Жених просто красавец»: Штрум довела поклонников до слез, показав видео с помолвки

Наталья Штурм поделилась с поклонниками радостной новостью. 56-летняя певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Альберт.
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Жених решил сделать помолвку сюрпризом и появился с кольцом в салоне, где артистка делала маникюр. Для Натальи ситуация стала неожиданной, ведь в это время Альберт находился в отъезде.
«Это что? Я ничего не понимаю! Что происходит, народ? Ты откуда? Такой красивый! Я по тебе соскучилась», — растерялась певица.
Когда возлюбленный попросил Штурм закрыть глаза и протянуть ему руку, она все поняла. Увидев роскошное кольцо с драгоценным камнем, звезда пришла в полный восторг.
«Вот так вот! Я даже растерялась. Альберт для меня как домашние тапочки. Он теплый, уютный и родной. Спасибо! Это так классно, я в восторге», — высказалась Наталья.
Поклонники поздравили артистку.
«Как это мило. До слез рада за вас»; «Здорово! Жених просто красавец. Наконец-то достойный мужчина. Надеюсь, вы будете счастливы. Поздравляю от всей души»; «Я даже прослезилась. У вас такое растерянное и счастливое лицо в конце», — написали они.
Наталья Штурм с женихом Альбертом. Фото: соцсети