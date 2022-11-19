«Я теперь невеста»: 56-летняя Штурм объявила о помолвке и похвасталась роскошным кольцом

Наталья Штурм поделилась с поклонниками радостной новостью. 56-летняя певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Альберт.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста», — рассказала звезда в соцсети.

Особенное внимание Наталья уделила кольцу, которое преподнес ей избранник. Исполнительница хита «Школьный роман» дала понять, что украшение обошлось ее жениху в кругленькую сумму.