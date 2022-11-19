«Я теперь невеста»: 56-летняя Штурм объявила о помолвке и похвасталась роскошным кольцом

Наталья Штурм. Фото: Global Look Press

Наталья Штурм. Фото: Global Look Press

Певица собирается выйти замуж.

Наталья Штурм поделилась с поклонниками радостной новостью. 56-летняя певица получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Альберт. 

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«Альберт надел мне на пальчик помолвочное кольцо! Я теперь невеста», — рассказала звезда в соцсети.

Особенное внимание Наталья уделила кольцу, которое преподнес ей избранник. Исполнительница хита «Школьный роман» дала понять, что украшение обошлось ее жениху в кругленькую сумму.

Наталья Штурм. Фото: соцсети

«Бирманский шпинель такой же драгоценный камень как бриллиант, только редкий. В этом колечке 3,4 карата, цвет красно-оранжевый. Я его очень люблю», — написала Штурм.

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