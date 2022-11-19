Заметно сдал: как сейчас выглядит Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт в фильме «Трое в лодке»

Александр Ширвиндт в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»

Актеру в следующем году исполнится 89 лет.

Российские актеры побывали на юбилейном вечере в Доме музыки, посвященном памяти знаменитого режиссера Эльдара Рязанова. Певица Зара опубликовала в соцсетях фото с 88-летним Александром Ширвиндтом.

Фото: соцсети

Поклонники заметили, что за последнее время артист заметно сдал. В силу своего преклонного возраста он редко выходит в свет и часто появляется в московских клиниках, чтобы контролировать состояние своего здоровья.

Желаем долгих лет жизни Александру Анатольевичу!

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также