Заметно сдал: как сейчас выглядит Александр Ширвиндт

Поклонники заметили, что за последнее время артист заметно сдал. В силу своего преклонного возраста он редко выходит в свет и часто появляется в московских клиниках, чтобы контролировать состояние своего здоровья.

Желаем долгих лет жизни Александру Анатольевичу!

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