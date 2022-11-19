«Зачем всем показывать свой голый зад»: Фомина пристыдили за пикантное фото

Многие пользователи раскритиковали выходку артиста.

«Это уже маразм»; «Зачем всем показывать свой голый зад? Вообще ни стыда, ни совести»; «Крыша едет»; «Обесценил себя»; «Староват ты для таких фото, Митяй. Пора не пенсию отправляться, а не голым задом светить», — высказались они.