«Зачем всем показывать свой голый зад»: Фомина пристыдили за пикантное фото

Митя Фомин. Фото: Global Look Press

Митя Фомин. Фото: Global Look Press

Певец снялся полностью обнаженным.

Митя Фомин любит эпатировать публику. Особенно певцу нравится провокацировать поклонников откровенными снимками. На новом фото в соцсети экс-солист Hi-Fi запечатлелся полностью обнаженным.

Митя повернулся спиной к зеркалу и сфотографировал себя на телефон.

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Митя Фомин. Фото: соцсети

Многие пользователи раскритиковали выходку артиста. 

«Это уже маразм»; «Зачем всем показывать свой голый зад? Вообще ни стыда, ни совести»; «Крыша едет»; «Обесценил себя»; «Староват ты для таких фото, Митяй. Пора не пенсию отправляться, а не голым задом светить», — высказались они.

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