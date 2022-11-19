«Зачем всем показывать свой голый зад»: Фомина пристыдили за пикантное фото

Митя Фомин любит эпатировать публику. Особенно певцу нравится провокацировать поклонников откровенными снимками. На новом фото в соцсети экс-солист Hi-Fi запечатлелся полностью обнаженным.
Митя повернулся спиной к зеркалу и сфотографировал себя на телефон.
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Митя Фомин. Фото: соцсети
Многие пользователи раскритиковали выходку артиста.
«Это уже маразм»; «Зачем всем показывать свой голый зад? Вообще ни стыда, ни совести»; «Крыша едет»; «Обесценил себя»; «Староват ты для таких фото, Митяй. Пора не пенсию отправляться, а не голым задом светить», — высказались они.