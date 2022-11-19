Чувства угасли: эксперт обозначил самую частую причину разводов в России

Романтические отношения

Романтические отношения. Фото: Global Look Press

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников проанализировал наиболее частые причины конфликтов между женой и мужем.

Стало известно, почему распадаются крепкие браки. Примечательно, что не только измены увеличивают статистику разводов России.

Хотя и неверность партнера есть в списке наиболее серьезных причин для расставания мужа и жены. Также злоупотребление алкоголем, рукоприкладство и отсутствие заботы со стороны второй половинки чаще остальных факторов приводят к разводу.

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Анкетирование с 2,5 тысячью опрашиваемых показало, что угасание чувств является главной причиной расставаний.

«Проводилось анкетирование, в котором был вопрос «имеет ли муж моральное право на развод с нелюбимой женой, если у них есть дети?». На этот вопрос почти 70% ответили «да». Другой вопрос: имеет ли жена моральное право на развод с нелюбимым мужем, если у них есть дети? Даже чуть больше 70% ответили «да»», – процитировали специалиста News.ru.

 

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