Чувства угасли: эксперт обозначил самую частую причину разводов в России

Стало известно, почему распадаются крепкие браки. Примечательно, что не только измены увеличивают статистику разводов России.

Хотя и неверность партнера есть в списке наиболее серьезных причин для расставания мужа и жены. Также злоупотребление алкоголем, рукоприкладство и отсутствие заботы со стороны второй половинки чаще остальных факторов приводят к разводу.

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Анкетирование с 2,5 тысячью опрашиваемых показало, что угасание чувств является главной причиной расставаний.