Асмус запрыгнула на любовника и зацеловала его на глазах у изумленной публики (видео)

Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус играет в театре имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. В данный момент артистка участвует в постановке спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», где играет купчиху Катерину Измайлову.

Поговаривают, что Асмус закрутила роман с коллегой по театру Романом Евдокимовым, который младше ее на шесть лет. Актер тоже задействованв «Макбет», ему досталась роль приказчика Сергея Калинина.

На глазах у изумленной публики молодые люди изобразили в спектакле невероятную страсть. Асмус запрыгнула на руки к Евдокимову, зацеловала его у всех на глазах.

Похоже, у Асмус и Евдокимова все серьезно. Недавно Кристина познакомила Романа со своей дочкой Настей. А журналистам актриса призналась, что пребывает в «абсолютной любви».