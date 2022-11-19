Гарик Сукачев честно высказался о побеге Пугачевой из России

Певец Гарик Сукачев впервые прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из России. Артист заявил, что все эти неприятные события никак не влияют на заслуги Примадонны перед родиной.

«Национальное достояние! Это наше все. Это гордость. Великая женщина! Величайшая. Алла Борисовна – это большущая потеря для нашей страны», – заявил он в соцсетях.

Сукачев также попросил общественность меньше осуждать певицу. По его словам, каждый решает сам - уехать или остаться.